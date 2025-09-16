Врач Гозиев рассказал, что для ранней диагностики глаукомы важна периметрия

Глаукома — опасное заболевание глаз, которое часто обнаруживают на поздних стадиях. Она развивается медленно и без симптомов, из-за чего пациенты не обращаются за помощью вовремя. Об этом «Известиям» рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

Он пояснил, что потеря периферического зрения при глаукоме происходит незаметно из-за нейропластичности центральной нервной системы. Когда появляются «слепые пятна», мозг «заполняет» их информацией из окружающих участков или использует данные от второго глаза.

Для ранней диагностики глаукомы важны периметрия, оптическая когерентная томография (ОКТ), гониоскопия и тонометрия. Эти исследования помогают выявить дефекты на ранней стадии. Анализ диска зрительного нерва также может показать увеличение экскавации, что является тревожным признаком.