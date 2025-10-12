Врач Гозиев назвал уменьшение частоты моргания одной из причин ухудшения зрения

Экраны гаджетов не наносят прямого вреда зрению, однако их продолжительное использование без перерывов и в условиях недостаточной освещенности может вызвать усталость глаз. Об этом рассказал РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохируг АО «Медицина», кандидат медицинских наук Сино Гозиев.

«Если взять два сценария, например, смотреть в телефон в темноте и сидеть за компьютером по восемь часов, то окажется, что оба варианта вредны, но по-разному», — цитирует хирурга газета «Петербургский дневник».

Доктор добавил, что использование телефона в темноте может вызвать спазм аккомодации и ускорить развитие близорукости, особенно у детей, в то время как работа за компьютером в течение восьми часов ведет к хроническому зрительному утомлению и сухости глаз.

Среди причин ухудшения состояния зрения — уменьшение частоты моргания в два–три раза, что приводит к сухости глаз, а также длительная фиксация взгляда на близком расстоянии без перерывов, неправильная осанка и освещение, подчеркнул Гозиев.