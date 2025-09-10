Врач Гозиев назвал причины зрительных вспышек при чихании

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Сино Гозиев рассказал «Известиям» о природе кратковременных вспышек или искр, возникающих при чихании.

«Эти оптические эффекты, известные как фосфены, представляют собой субъективное ощущение света без реального внешнего источника и возникают из-за механического или электрического раздражения сетчатки, зрительного нерва или корковых зрительных центров мозга», — пояснил доктор.

Он добавил, что если фосфены длятся менее одной-двух секунд, возникают только при чихании, кашле или резком движении и не сопровождаются болью, потерей зрения или плавающими помутнениями, то это считается вариантом нормы.

Однако, если вспышки становятся чаще, интенсивнее или продолжительнее, сопровождаются другими симптомами, такими как головная боль, тошнота или снижение зрения, это может указывать на серьезные патологии. В таких случаях необходимо обратиться к специалисту.

Доктор Гозиев рекомендует регулярные профилактические осмотры у офтальмолога, особенно после 40 лет, контроль артериального давления и избегание резких движений головой.