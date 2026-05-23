Врач Говтва посоветовала немедленно перейти в прохладное место при первых признаках теплового удара

Жаркая погода увеличивает риск теплового или солнечного удара. Врач Анна Говтва рассказала Общественной Службе Новостей , как правильно помочь человеку, который почувствовал себя плохо из-за жары.

По ее словам, солнечный или тепловой удар обычно сопровождается слабостью, тошнотой, головокружением и головной боль. При первых признаках недомогания важно немедленно прекратить воздействие жары: найти тень или зайти в прохладное помещение, снять тесную одежду и обеспечить доступ свежего воздуха.

Говтва подчеркнула, что принимать медикаменты при ухудшении самочувствия на жаре без назначения врача не рекомендуется. Допускаются только средства для снятия боли или температуры, если нет противопоказаний.