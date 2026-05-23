Врач Говтва посоветовала немедленно перейти в прохладное место при первых признаках теплового удара
Жаркая погода увеличивает риск теплового или солнечного удара. Врач Анна Говтва рассказала Общественной Службе Новостей, как правильно помочь человеку, который почувствовал себя плохо из-за жары.
По ее словам, солнечный или тепловой удар обычно сопровождается слабостью, тошнотой, головокружением и головной боль. При первых признаках недомогания важно немедленно прекратить воздействие жары: найти тень или зайти в прохладное помещение, снять тесную одежду и обеспечить доступ свежего воздуха.
Говтва подчеркнула, что принимать медикаменты при ухудшении самочувствия на жаре без назначения врача не рекомендуется. Допускаются только средства для снятия боли или температуры, если нет противопоказаний.