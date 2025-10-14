Врач Гостроус рассказала, что от газированных алкогольных напитков опьянение наступает быстрее

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус объяснила, почему от газированных алкогольных напитков опьянение наступает быстрее. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что к таким напиткам относятся шампанское, игристые вина, коктейли с газированной водой или тоником, пиво и другие коктейли, содержащие алкоголь и кофеин.

По словам специалиста, углекислый газ ускоряет процесс опьянения на нескольких уровнях.

Ускоренное всасывание: CO₂ временно приоткрывает «ворота» в желудке, и алкоголь практически «пролетает» в кишечник, откуда мгновенно попадает в кровоток.

Увеличение площади всасывания: пузырьки CO₂ «взбивают» жидкость, увеличивая ее площадь контакта со слизистыми оболочками.

Изменение моторики ЖКТ: углекислый газ усиливает кровоснабжение слизистых оболочек, что способствует более быстрой транспортировке алкоголя в кровь.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что исследования подтверждают: при употреблении одного и того же количества алкоголя в газированном и негазированном виде концентрация алкоголя в крови после газированного варианта будет значительно выше уже через 15–20 минут.

Специалист предупредила, что быстрое опьянение может привести к передозировке алкоголем и другим серьезным рискам для здоровья.