Врач Гостроус рассказала, что от газированных алкогольных напитков опьянение наступает быстрее
Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус объяснила, почему от газированных алкогольных напитков опьянение наступает быстрее. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что к таким напиткам относятся шампанское, игристые вина, коктейли с газированной водой или тоником, пиво и другие коктейли, содержащие алкоголь и кофеин.
По словам специалиста, углекислый газ ускоряет процесс опьянения на нескольких уровнях.
Ускоренное всасывание: CO₂ временно приоткрывает «ворота» в желудке, и алкоголь практически «пролетает» в кишечник, откуда мгновенно попадает в кровоток.
Увеличение площади всасывания: пузырьки CO₂ «взбивают» жидкость, увеличивая ее площадь контакта со слизистыми оболочками.
Изменение моторики ЖКТ: углекислый газ усиливает кровоснабжение слизистых оболочек, что способствует более быстрой транспортировке алкоголя в кровь.
Гастроэнтеролог подчеркнула, что исследования подтверждают: при употреблении одного и того же количества алкоголя в газированном и негазированном виде концентрация алкоголя в крови после газированного варианта будет значительно выше уже через 15–20 минут.
Специалист предупредила, что быстрое опьянение может привести к передозировке алкоголем и другим серьезным рискам для здоровья.