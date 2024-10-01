Врач Горовой: искривление перегородки носа повышает риск респираторных инфекций

Оториноларинголог Александр Горовой рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за искривленной носовой перегородки. Зачастую пациенты жалуются на частый насморк и плохой сон, сообщил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, данный физиологический дефект повышает риск респираторных инфекций.
«При искривлении перегородки в носоглотке нарушается нормальная циркуляция воздуха — вместо теплого воздуха в дыхательные пути проникает холодный неочищенный воздух с массой бактерий и вирусов», — пояснил врач.
Он также отметил, что в данном случае может страдать и головной мозг. Из-за затрудненного дыхания туда попадает недостаточное количество кислорода. В результате человек становится забывчивым и рассеянным.
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