Врач Горячев назвал ухудшение зрения и слабость признаками отравления метанолом

Метанол — смертельно опасный токсин, который часто становится причиной летальных исходов при отравлении. Об этом напомнил врач-методист Александр Горячев в беседе с « Краснодарскими известиями ».

По словам специалиста, метиловый спирт чаще всего попадает в организм с суррогатным алкоголем. От интоксикации страдают в основном социально уязвимые люди и туристы. Симптомы могут включать головную боль, слабость, головокружение, тошноту, боли в животе и ухудшение зрения.

«Клиническая картина отравления метанолом характеризуется полиморфизмом симптомов, зависящим от дозы токсина, времени, прошедшего с момента употребления, и индивидуальных особенностей организма», — пояснил медик.

Он предупредил, что в запущенном случае возможны судороги, потеря сознания, нарушения сердечного ритма и слепота. Эффективная помощь включает промывание желудка, введение антидота — этанола, и лечение последствий отравления.