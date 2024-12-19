Врач Горенков посоветовали при температурных качелях следить за давлением и корректировать прием лекарственных препарато

В ближайшие дни жителей столичного региона ожидают сильнейшие температурные качели: сначала похолодает до −15… -19 °С, а потом снова потеплеет до 0 °С. Как такие погодные скачки влияют на здоровье?

«Безусловно, все эти погодные скачки отражаются на здоровье, особенно метеозависимых людей, потому что перепады давления, температуры или влажности — все это сказывается на повышении или снижении артериального давления, на работоспособности, на усталости, на обострении имеющихся хронических заболеваний», — уточнил Горенков.

Он подчеркнул, что универсального рецепта, как снизить погодное влияние, нет. Метеозависимым людям в таких случаях обязательно нужно следить за своим состоянием здоровья и мониторить артериальное давление, корректируя лекарственные препараты.