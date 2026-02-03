Врач Горбунова посоветовала выбирать для осмотра у гинеколога 5-10 день цикла

Акушер-гинеколог Елена Горбунова в беседе с Life.ru подчеркнула, что даже при отсутствии жалоб женщинам важно посещать гинеколога один-два раза в год.

Специалист посоветовала выбирать 5–10 день менструального цикла для планового осмотра и брать с собой результаты предыдущих обследований. Врач сможет провести осмотр и УЗИ, а также взять необходимые анализы.

Особое внимание медик уделила сигналам организма, которые нельзя игнорировать. Поводом внепланово обратиться к врачу должны быть нарушение менструального цикла, болезненные менструации, межменструальные кровотечения, боли внизу живота, необычные или обильные выделения.