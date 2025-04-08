Врач Горбачева: увлажнители воздуха помогут не заболеть из-за апрельской погоды

После весеннего потепления резкое похолодание может оказать негативное влияние на здоровье. Как сохранить здоровье в условиях внезапного апрельского снега, рассказала терапевт Евгения Горбачева в беседе с Life.ru .

По словам врача, ухудшение погоды может привести к ослаблению иммунитета и простудным заболеваниям. Кроме того, есть риск столкнуться с патологиями сердечно-сосудистой системы.

Медик посоветовала тепло одеваться и пить достаточное количество жидкости. Также стоит обратить внимание на увлажнители воздуха, которые помогут поддерживать состояние слизистой дыхательных путей.

Специалист рекомендовала заниматься физкультурой, ведь регулярные упражнения помогут повысить защитные функции организма. Кроме того, важно следить за питанием и добавить в рацион больше овощей, фруктов, орехов и цельнозерновых продуктов.