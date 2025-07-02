Врач Горбачева рассказала, что кондиционер в офисе может стать причиной синдрома сухого глаза

Летом в офисе могут появиться неприятные ощущения в глазах: сухость, раздражение, чувство, будто попал песок. Специалист офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева объяснила «Газете.Ru» , что причиной этого может быть кондиционер.

По словам эксперта, холодный сухой воздух из кондиционера может создавать перед лицом зону с пониженной влажностью, особенно если поток направлен прямо на человека.

«Такое положение нарушает стабильность слезной пленки и вызывает испарение влаги с поверхности глаза. В результате глаза сохнут, появляются дискомфорт, покраснение и резь», — отметила она.

Кондиционер вызывает больше жалоб, чем летний ветер, поскольку действует точечно и постоянно. Поток воздуха в помещении не рассеивается, как на улице. Это особенно заметно при работе за компьютером: человек моргает реже, а сухой поток из кондиционера постоянно дует на глаза. Возникает так называемая «микропустыня» — область с пониженной влажностью, где слезная пленка испаряется особенно быстро.

Риск пересушивания выше у людей, которые носят контактные линзы, уже сталкивались с синдромом сухого глаза или имеют гормональные нарушения. Воспалительные заболевания глаз, аллергия и прием некоторых препаратов (бета-блокаторы, антигистаминные, комбинированные оральные контрацептивы, некоторые антидепрессанты и др.) также влияют на состояние слезной пленки. В этих случаях важно следить за микроклиматом в помещении и состоянием глаз.