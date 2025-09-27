Врач Горбачева назвала частые мушки перед глазами симптомом отслойки сетчатки

Появление плавающих точек и «мушек» перед глазами — распространенное явление, которое может указывать на изменения в стекловидном теле. Об этом рассказала врач офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева в беседе с « Газетой.ru ».

Как пояснила специалист, внезапное увеличение количества мушек, световые вспышки и «занавес» сбоку поля зрения могут быть предвестниками разрыва и отслойки сетчатки.

«Мушки — это тени от скоплений коллагеновых волокон или сгустков в стекловидном теле. С возрастом оно разжижается, волокна собираются в пучки, а задняя гиалоидная мембрана отслаивается от сетчатки», — отметила медик.

По ее словам, к тревожным симптомам относятся внезапное появление множества новых мушек, эффект «снегопада», световые вспышки, ощущение «занавеса» или «шторки» с любой стороны на периферии поля зрения и снижение остроты.