Врач Гончарук: подхватить ЗППП в общественном туалете практически невозможно | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 14:30 Врач Гончарук: подхватить ЗППП в общественном туалете практически невозможно

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Акушер-гинеколог Василиса Гончарук рассказала о риске заражения венерическими заболеваниями в общественных туалетах. По ее словам, подхватить передающиеся половым путем инфекции в таких местах практически нереально, передала «Вечерняя Москва».

Однако ручки дверей, краны и кнопки смыва могут таить в себе опасность, добавила врач. На этих поверхностях скапливаются бактерии, вызывающие расстройства кишечника.

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Именно поэтому важно мыть руки перед посещением туалета и после него, отметила эксперт. Она также посоветовала не ставить личные вещи на пол.