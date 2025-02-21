Врач Гончарук объяснила, что прививка от ВПЧ предотвратит повторное заражение

Врач-гинеколог Василиса Гончарук в беседе с Ura.ru призвала женщин регулярно проходить скрининг для раннего выявления потенциальных проблем со здоровьем. Она рекомендовала женщинам в возрасте 25–30 лет сдавать анализы на вирус папилломы человека (ВПЧ), чтобы вовремя диагностировать возможные риски.

Специалист подчеркнула важность вакцинации против ВПЧ, отметив, что она защищает от наиболее опасных штаммов вируса. Если у пациентки обнаруживается онкогенный штамм ВПЧ, гинекологи рекомендуют более частый мониторинг состояния здоровья и повторные тесты каждые 12 месяцев. Положительные изменения в результатах анализов возможны даже без лечения, так как вирус способен самостоятельно исчезнуть из организма.

В России доступны две вакцины против ВПЧ: одна направлена против 16-го и 18-го штаммов, другая — против 6-го, 11-го, 16-го и 18-го. Прививки можно начать делать с девятилетнего возраста, даже если инфекция уже присутствует, вакцина способна предотвратить повторное заражение.

Гончарук также напомнила, что женщинам старше 21 года рекомендуется проводить ПАП-тест (мазок Папаниколау) каждые три года. После достижения 25–30-летнего возраста этот тест можно комбинировать с анализом на ВПЧ.