Врач Гончарова: длительная заложенность носа может привести к менингиту

Заложенность носа — распространенный признак простудных заболеваний, с которым многие обращаются к врачу. Об опасности, которую таит в себе этот симптом, рассказала «Газете.Ru» пластический хирург и ЛОР-врач Иляна Гончарова.

Как отметила доктор, длительная заложенность носа приводит к нарушению вентиляции околоносовых пазух. Это провоцирует застой слизи и создает благоприятную среду для размножения бактерий. В результате возникает синусит, воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа.

Осложнения синусита могут быть серьезными. Околоносовые пазухи расположены вблизи жизненно важных участков черепа, включая орбиту глаза и головной мозг. При распространении инфекции возможно развитие воспаления оболочек головного мозга (менингит), абсцесса мозга, тромбоза кавернозного синуса.

При симптомах синусита важно своевременно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Гончарова предупредила, что самолечение заложенности носа сосудосуживающими каплями может только усугубить проблему, не устранив причину воспаления.