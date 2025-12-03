Врач Гончаров поддержал идею с ограничением на работу круглосуточных магазинов

В Госдуму поступило предложение разрешить региональным властям ограничивать режим работы круглосуточных магазинов. Это инициатива направлена на борьбу с ночными продажами алкоголя, которые формально уже запрещены. В беседе с « Ридусом » мнение высказал нарколог Олег Гончаров.

Специалист поддержал соответствующую инициативу, указав на положительный эффект снижения доступности любого наркотика, написали «Краснодарские известия».

«Неподалеку от моего дома есть ночной магазин. Иногда заезжаю туда около полуночи купить хлеб или что-то еще. Но преимущественно в такие места люди ходят именно за алкоголем», — поделился врач.

По его словам, обычные люди не должны страдать от таких ограничений, так как позднее время суток крайне редко выбирают для шопинга.