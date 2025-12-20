Врач Гончар предупредила об ухудшении метаболизма при отказе от трехразового питания
Врач Виктория Гончар рассказала о последствиях отказа от трехразового питания. Любые диеты без контроля специалиста опасны, сообщила «Газета.ru».
По словам медика, питание раз в сутки может ухудшить обмен веществ, нарушить гормональный фон и привести к дефициту питательных веществ. В такой ситуации организм постепенно входит в состояние стресса и начинает замедлять метаболические процессы.
«Расход питательных веществ сокращается, а съеденные калории максимально уходят „про запас“, что приводит к образованию лишних килограммов», — пояснила эксперт.
Кроме того, отказ от полноценного рациона может негативно влиять на психоэмоциональное состояние. Из-за резкого снижения уровня глюкозы в крови человек становится уставшим и раздражительным, добавил «Росбалт».