Врач Гомова: диспансеризация позволяет заподозрить то или иное заболевание на ранних этапах

Заместитель главного врача по лечебной работе Тульской областной клинической больницы Татьяна Гомова в беседе с «ТСН24» объяснила, почему так важно проходить диспансеризацию.

Как пояснила медик, диспансеризация позволяет заподозрить то или иное заболевание. После проведения анкетирования и минимальной диагностики пациента направят на второй этап диспансеризации, если в рамках первичного обследования его результаты анализов будут выходить из нормальных значений.

«На втором этапе человека примут „узкие специалисты“ — хирурги, неврологи, кардиологи», — сообщила Гомова.

Медик уточнила, что любое заболевание до определенного момента проходит бессимптомно, поэтому так важно время от времени проходить диагностику.