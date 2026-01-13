Врач Гоменюк предупредила, что йога и медитация могут спровоцировать панические атаки

Врач по лечебной физкультуре ГУТА КЛИНИК Елизавета Гоменюк рассказала «Газете.Ru» о влиянии йоги и медитаций на психическое здоровье и о том, стоит ли рекомендовать эти практики пациентам с психологическими проблемами.

По словам специалиста, у людей, которые достигают продвинутых стадий медитации, могут нарастать чувство одиночества и страха, оторванности от внешнего мира, снижаться мотивация, нарушаться сон. Неправильное выполнение дыхательных техник: может привести к гипервентиляции и, как следствие, к головокружению, усилению тревоги и даже паническим атакам.

Стремление к идеальному выполнению асан может стать причиной эмоционального выгорания и негативных психологических последствий. Люди с психическими расстройствами, такими как тревожные расстройства, депрессия, ПТСР, а также те, кто имеет психологические травмы, особенно уязвимы для негативного воздействия.

Эксперт подчеркнула, что медитация и йога могут оказать положительное влияние на физическое и ментальное здоровье, но важно осознавать, что они напрямую воздействуют на центральную нервную систему. Если у вас есть проблемы с психическим здоровьем или вы планируете участие в интенсивных программах, лучше проконсультироваться с профессиональным тренером или психологом, имеющим опыт работы с подобными практиками.