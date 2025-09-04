Врач Голубкова отметила эффективность лучевой терапии при лечении рака

Лучевая терапия — метод, разрушающий раковые клетки с помощью направленного излучения. Она становится альтернативой хирургическому вмешательству при агрессивных формах опухолей или наличии противопоказаний к операции. Об этом рассказала главный врач отделения радиотерапии ОП «Институт ядерной медицины» в Химках АО «Медицина» Анастасия Голубкова в беседе с « Известиями ».

По словам эксперта, современные технологии позволяют использовать облучение с высокой точностью, минимизируя воздействие на здоровые ткани. Особенно эффективна лучевая терапия при лечении мелкоклеточного рака легких. В таких случаях применяется комбинация химиотерапии и облучения. При немелкоклеточном раке лучевая терапия назначается, когда операция противопоказана.

«Лечебный процесс начинается с КТ-симуляции, после чего снимки передаются лечащему врачу для определения объемов облучения и критических органов», — отметила специалист.

Она также добавила, что соответствующие процедуры проводятся каждый день в течение нескольких недель. Пациенты рискуют столкнуться с осложнениями, среди которых — тошнота, усталость, раздражение кожи и временное выпадение волос.