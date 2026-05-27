Врач Голубинская назвала хроническую усталость эквивалентом депрессивного расстройства

Кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт, невролог Ольга Голубинская назвала хроническую усталость эквивалентом депрессивного расстройства. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам врача, признаки хронической усталости включают апатию, снижение аппетита, отсутствие сил и падение сексуальной активности. Часто люди путают хроническую усталость с железодефицитной анемией или гипотиреозом.

«Очень многие любят сидеть ночью и общаться по телефону, но это приводит к истощению нервной системы», — подчеркнула Голубинская.

Она добавила, что важно заниматься спортом, много ходить, соблюдать режим питания и спать по ночам.