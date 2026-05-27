Врач Голубинская назвала хроническую усталость эквивалентом депрессивного расстройства
Кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт, невролог Ольга Голубинская назвала хроническую усталость эквивалентом депрессивного расстройства. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам врача, признаки хронической усталости включают апатию, снижение аппетита, отсутствие сил и падение сексуальной активности. Часто люди путают хроническую усталость с железодефицитной анемией или гипотиреозом.
«Очень многие любят сидеть ночью и общаться по телефону, но это приводит к истощению нервной системы», — подчеркнула Голубинская.
Она добавила, что важно заниматься спортом, много ходить, соблюдать режим питания и спать по ночам.