Врач Голубева указала на важность правильного питания для здоровья глаз

Для поддержания здоровья глаз необходимо придерживаться правильного питания, сообщила KP.RU офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева. Она подчеркнула, что для остроты зрения важно не только питание, но и образ жизни, наследственность и профессия.

Врач отметила, что полезны овощи, такие как тыква, морковь, кукуруза, болгарский перец, шпинат, капуста всех видов, зеленый горошек и помидоры. Также в рацион стоит включить фрукты: персики, абрикосы, мандарины, апельсины и хурму. Полезны орехи (грецкий, кешью, арахис) и рыба (тунец, скумбрия, сельдь и лососевые), которую рекомендуется есть хотя бы два раза в неделю.

Однако правильное питание — это лишь часть заботы о зрении. Важно следить за образом жизни, выполнять упражнения для глаз и регулярно проходить осмотры у специалиста.