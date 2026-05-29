Врач Головин сообщил, что на клубнику и землянику особенно часто возникают аллергические реакции

Аллерголог-иммунолог Никита Головин в беседе с RT рассказал, что некоторые сезонные ягоды могут провоцировать аллергические реакции.

По словам специалиста, аллергию чаще всего вызывают ярко окрашенные ягоды: клубника, земляника, малина, вишня, черешня и красная смородина.

«Это связано с высоким содержанием природных пигментов, органических кислот и биологически активных веществ, которые могут провоцировать реакцию иммунной системы у чувствительных людей», — объяснил врач.

Он добавил, что особенно часто аллергические реакции возникают на клубнику и землянику, так как плоды содержат вещества, стимулирующие выброс гистамина.