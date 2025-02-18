Врач Головчанская: ежедневное употребление сладкой газировки оправдано при безоарах

Регулярное употребление сладкой газировки, включая популярную кока-колу, может негативно сказаться на здоровье. Однако, как отметила врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в интервью сайту «Страсти», в исключительных случаях этот напиток может оказаться полезным.
По ее словам, единственная причина, при которой частое включение кока-колы в рацион может быть оправдано, — это образовавшиеся безоары. Речь идет о плотных инородных телах в желудке, формирующихся из непереваренных остатков пищи. Кока-кола помогает растворять плотные комки.
В остальных ситуациях такое пристрастие грозит проблемами с организмом. Так, сладкая газировка может спровоцировать изжогу, вздутие и метеоризм, ожирение и диабет второго типа.
Встреча ветеранов на тему празднования 80-летия Победы прошла в Можайске
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте