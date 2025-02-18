Врач Головчанская: ежедневное употребление сладкой газировки оправдано при безоарах

Регулярное употребление сладкой газировки, включая популярную кока-колу, может негативно сказаться на здоровье. Однако, как отметила врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в интервью сайту « Страсти », в исключительных случаях этот напиток может оказаться полезным.

По ее словам, единственная причина, при которой частое включение кока-колы в рацион может быть оправдано, — это образовавшиеся безоары. Речь идет о плотных инородных телах в желудке, формирующихся из непереваренных остатков пищи. Кока-кола помогает растворять плотные комки.

В остальных ситуациях такое пристрастие грозит проблемами с организмом. Так, сладкая газировка может спровоцировать изжогу, вздутие и метеоризм, ожирение и диабет второго типа.