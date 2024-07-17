Врач Гоев: место укуса собаки нужно обработать перекисью водорода

Место укуса собаки нужно срочно обработать дезинфицирующим средством, например, перекисью водорода. Об этом рассказал старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, на кожу вокруг укуса необходимо нанести йод. После обработки следует наложить на рану марлевый тампон, закрепить его бинтом или пластырем. Когда первая помощь оказана, в обязательном порядке нужно обратиться к врачу.

Гоев напомнил, что самым опасным последствием укуса собаки является заражение бешенством.

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