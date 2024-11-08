Привычка засыпать в окружении подушек, которые поддерживают тело, может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания. Такое заявление сделала кардиолог Рози Годесет, сообщил Daily Mail .

По ее словам, соответствующая вариация ночного отдыха — признак сердечной недостаточности.

«Если вы обнаружили, что во время сна вам приходится опираться на подушки или вы просыпаетесь с одышкой, срочно обратитесь к врачу», — предупредила медик.

Другими симптомами Годесет назвала сильную усталость и отеки конечностей. Заболевание нельзя вылечить полностью, однако своевременная диагностика позволит избежать осложнений, передала «Вечерняя Москва».