Привычка засыпать в окружении подушек, которые поддерживают тело, может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания. Такое заявление сделала кардиолог Рози Годесет, сообщил Daily Mail.
По ее словам, соответствующая вариация ночного отдыха — признак сердечной недостаточности.
«Если вы обнаружили, что во время сна вам приходится опираться на подушки или вы просыпаетесь с одышкой, срочно обратитесь к врачу», — предупредила медик.
Другими симптомами Годесет назвала сильную усталость и отеки конечностей. Заболевание нельзя вылечить полностью, однако своевременная диагностика позволит избежать осложнений, передала «Вечерняя Москва».
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