Врач Гнетов отметил, что хроническая микроперегрузка зубного протеза ведет к воспалительным процессам

Зубной протез может перестать быть полезным и стать источником проблем. Важно не только знать, когда менять протез, но и понимать, почему это необходимо и что делать при появлении тревожных признаков, рассказал ведущий зубной техник, двукратный лауреат Федерального чемпионата зубных техников России Олег Гнетов в комментарии RuNews24.ru .

Эксперт подчеркнул, что пациенты часто не придают значения постепенным изменениям. Протез — это часть биомеханической системы, задача которой — обеспечить равномерное распределение жевательной нагрузки и сохранение биомеханического равновесия. Если баланс нарушен, организм начинает компенсировать это перегрузкой других участков полости рта.

Доктор пояснил, что протез не ломается внезапно, проблемы можно заметить по незначительному дискомфорту, изменению давления и ощущениям.

«Со временем даже идеально изготовленные конструкции создаются под определенные анатомические параметры. Когда костная ткань атрофируется, меняется рельеф слизистой полости рта, прежняя геометрия уже не соответствует новой ситуации», — отметил Гнетов.

По его словам, хроническая микроперегрузка ведет к воспалительным процессам и вызывает изменения костной ткани. Кроме того, материалы имеют свой срок службы: полимеры стареют, микротрещины становятся точками накопления повреждений, а металлические элементы изнашиваются.

«Большинство осложнений развиваются постепенно и со временем могут появиться такие тревожные сигналы: внезапная подвижность конструкции; появление трещин, сколов, изменение формы; боль или жжение под протезом; повторяющиеся воспаления; изменение дикции или прикуса; дискомфорт в височно-нижнечелюстном суставе», — сказал эксперт.

Во всех этих случаях необходимо срочно обратиться к врачу. Современные цифровые технологии позволяют проводить точную диагностику, что дает возможность определить, требуется ли полная замена, перебазировка или коррекция протеза. Регулярный контроль и своевременная замена конструкции позволяют избежать более сложного и дорогостоящего лечения в будущем.