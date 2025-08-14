Врач Глистенкова посоветовала покупать симметричные арбузы без трещин и неровностей

Терапевт Диана Глистенкова в беседе с Lenta.ru перечислила признаки качественного арбуза. Так, слишком сильная глянцевость кожуры свидетельствует о большом количестве нитратов.

По словам врача, безопасный арбуз обладает симметричной формой, исключающей заметные деформации, трещины или повреждения поверхности, что говорит о равномерном росте.

«Кожура должна быть целой, чистой, гладкой, но без излишней глянцевости», — добавила медик.

Глистенкова подчеркнула, что качественный арбуз отличается ярко выраженным контрастным рисунком и наличием светлого пятна на боку — так называемого «земляного пятна». Мякоть зрелого плода обычно яркая, крупнозернистая и обладает характерным блеском, добавило Ura.ru.