Врач Глазков отметил, что медицина дает лишь 10–25% успеха в лечении бесплодия

Медицинская помощь обеспечивает от 10 до 25% успеха в преодолении бесплодия, тогда как остальное приходится на атмосферу в семье и духовные ценности. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил главный врач Симферопольского клинического роддома №2, профессор Илья Глазков.

По его словам, к нарушению репродуктивной функции приводят соматические патологии, инфекции и генетическая предрасположенность. Однако специалисты часто рассматривают проблему исключительно с медицинской стороны, что не совсем верно. Глазков подчеркнул, что врачебная помощь служит лишь фундаментом, поэтому к зачатию необходим комплексный подход.

Эксперт добавил, что ключевую роль играют образ жизни, взаимоотношения в паре, а также любовь, теплота и забота, в окружении которых предстоит расти будущему ребенку.