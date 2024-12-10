Врач Гильман посоветовала углекислые термальные воды людям с заболеваниями сердца

Врач-физиотерапевт Юлия Гильман в беседе с изданием Ura.ru посоветовала людям, имеющим заболевания сердца, обратить внимание на лечение углекислыми термальными водами.

Термальные источники, как пояснила медик, богатыми минералами и микроэлементами, такими как кальций, магний, натрий, железо, йод и бром. Проникая через кожу человека, они оказывают положительное влияние на весь организм.

Углекислые воды также оказывают положительный эффект на сосуды и органы дыхания, а хлоридно-натриевые ванны обычно назначают при болезнях опорно-двигательного аппарата. С помощью сероводородных вод лечат кожные болезни и гинекологические проблемы. Радоновые ванны эффективны при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата, добавила врач.