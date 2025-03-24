Врач Гиллер заявил, что невозможно полностью искоренить туберкулез

Заболеваемость туберкулезом растет из-за устойчивых к антибиотикам штаммов микобактерии. О текущей ситуации рассказал заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Сеченовского университета Дмитрий Гиллер в интервью RT .

По словам специалиста, сейчас в группе риска находятся не только бездомные, но и бизнесмены. Благодаря хирургическим и медикаментозным методам, а также строгой изоляции больных, удалось снизить заболеваемость. Однако полностью искоренить болезнь невозможно.

Важную роль играет профилактика: полноценное рацион, богатый белками и витаминами, качественный сон и избегание стрессов. Прививка от туберкулеза не гарантирует полной защиты, но у детей она снижает риск заражения и облегчает течение болезни, подчеркнул Гиллер.