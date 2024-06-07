Врач Герасимова: в стейках много насыщенных жиров, повышающих риск инсультов и инфарктов

Диетолог клиники DocMed Мария Герасимова в разговоре с изданием «Газета.Ru» призвала россиян сократить потребление стейков и жирного мяса. По ее словам, в таких блюдах много насыщенных жиров, повышающих риск инсультов и инфарктов.

Нежирным принято считать мясо, в котором содержится до пяти граммов жира на 100 граммов продукта.

«Мясо с содержанием жиров более 18 граммов, — это то самое мясо с прослойками, — можно употреблять не чаще одного-двух раз в неделю», — добавила Герасимова.

Медик также призвала сократить потребление красного мяса. Она пояснила, что при частом его употреблении в организме повышается «плохой» холестерин ЛПНП и, как следствие, риск сердечно-сосудистых заболеваний.