Врач Генварская: работа в положении стоя увеличивает риск возникновения варикоза

Врач Диана Генварская объяснила частую причину появления варикоза. Данное заболевание связано с состоянием лимфатической системы, отметила эксперт в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По ее словам, при переполненном венозном оттоке токсическая продукция плохо движется. Как результат — нарушение тканевого обмена и большая нагрузка на нижнюю полую вену.

«Идет давление на клапаны. Аппарат вен не справляется и расширяется там, где было много нагрузки», — рассказала медик.

Генварская также подчеркнула, что ситуацию усугубляет работа в положении стоя.