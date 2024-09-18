Врач Генварская: работа в положении стоя увеличивает риск возникновения варикоза
Врач Диана Генварская объяснила частую причину появления варикоза. Данное заболевание связано с состоянием лимфатической системы, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По ее словам, при переполненном венозном оттоке токсическая продукция плохо движется. Как результат — нарушение тканевого обмена и большая нагрузка на нижнюю полую вену.
«Идет давление на клапаны. Аппарат вен не справляется и расширяется там, где было много нагрузки», — рассказала медик.
Генварская также подчеркнула, что ситуацию усугубляет работа в положении стоя.
«Никто не понимал, что происходит». Очевидица рассказала о стрельбе у офиса Wildberries
Качество школьного питания проверили в гимназии № 7 в Чехове
Состояние детских площадок проверили на Набережной улице в Чехове
Мать троих детей Павла Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом
Рейд по выявлению уклонистов от призыва провели в Чехове
Детскую школу искусств в Чехове капитально отремонтируют в 2025 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте