Врач Генварская посоветовала избавляться от утренних отеков с помощью скакалки

Кандидат медицинских наук Диана Генварская в эфире радиостанции «Говорит Москва» посоветовала людям, которые страдают от утренних отеков, прыгать на скакалке. По словам медика, для эффективности стоит делать не менее 100 прыжков.

Также действенными от отеков считаются водные и контрастные процедуры.

«У вас спадет межклеточная жидкость, она начнет выделяться больше, выходить через выводные системы — почки, кожу, дыхание, кишечник, слизистые оболочки», — сообщила медик.

Генварская также посоветовала обратить внимание на массажи, бани и силовые упражнения.