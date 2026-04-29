Врач Гедиев предложил гимнастику тайцзи для профилактики падения у пожилых

Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Таулан Гедиев рассказал «Газете.ru» , что для профилактики падений у пожилых людей хорошо подходит тайцзи — китайская гимнастика с медленными плавными движениями.

Падения представляют собой серьезную проблему для пожилых людей, так как часто приводят к переломам. По словам врача, большинство таких ситуаций можно предотвратить.

Как пояснил медик, регулярные занятия физкультурой снижают частоту падений на 15–25%. Тайцзи уменьшает риск падений на четверть, а в некоторых случаях — более чем наполовину. Одно из базовых упражнений — поза дерева (чжан-чжуан), которая развивает устойчивость и учит расслаблять тело.