Врач Гаврилова: здоровый рацион должен включать не более 30% калорий из жиров

Потребление мяса среди россиян действительно выросло, однако это произошло главным образом благодаря увеличению потребления переработанных мясных изделий, таких как колбасы и сосиски, а также свинины. Об этом в беседе с kp.ru сообщила диетолог и нутрициолог Вера Гаврилова.

По словам медика, такой подход не делает питание сбалансированным. Здоровый рацион должен включать не более 30% калорий из жиров, тогда как в питании россиян этот показатель составляет минимум 40%.

Причинами данного явления являются не только экономические факторы, но и общие тенденции современного общества. Люди все реже готовы тратить много времени на приготовление пищи, предпочитая готовые блюда или полуфабрикаты, которые легко разогреваются в микроволновой печи.

Однако стоит учитывать, что такие продукты, как колбаса и пельмени, обладают определенными особенностями, которые требуют внимательного отношения к их употреблению, добавила Гаврилова.

Цифры сообщают, что в 2019–2020 годах средний россиянин съедал 75 — 76 кило мяса и мясопродуктов, тогда как в 2024-м, по предварительным оценкам, — рекордные 83 кило.