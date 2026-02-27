Врач Гаврилова рассказала, что физическая активность и прохладный воздух помогают побороть сонливость

Врач отделения медицины сна, член Ассоциации сомнологов Алена Гаврилова поделилась с aif.ru рекомендациями, как справиться с внезапной сонливостью, когда впереди еще много работы.

По ее мнению, физическая активность — это наиболее эффективный способ привести организм в тонус. Мышечная работа активизирует мозг.

«Встаньте и пройдитесь: по коридору, офису или даже вокруг своего рабочего стола. Используйте лестницу: подъем и спуск по ступеням дают более интенсивную нагрузку, которая быстрее активирует нервную систему», — советует Гаврилова.

Если возможности для полноценной разминки нет, можно воспользоваться температурными факторами.

«Откройте окно и проветрите помещение. Прохладный воздух помогает организму переключиться. Умойтесь прохладной водой. Это дает быстрый бодрящий эффект», — добавляет специалист.

Врач отметила, что эти методы наиболее эффективны в первой половине дня. Она рекомендовала использовать такую «экстренную» бодрость до 15:00, чтобы не нарушить естественные циклы сна вечером.