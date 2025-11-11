Врач Гаврилова рассказала, что дремота в транспорте может указывать на хронический дефицит сна

Сомнолог Алена Гаврилова из отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» сообщила РИАМО , что короткий сон в общественном транспорте может быть признаком хронического дефицита сна.

«Учитывая, что в большинстве своем жители мегаполиса в будни не высыпаются и отсыпаются на выходных, это даже полезно. Потому что мозг так добирает время, которое он не поспал ночью», — цитирует доктора газета «Петербургский дневник».

Однако, по ее словам, сонливость в течение дня может быть симптомом заболеваний. Например, при хроническом дефиците сна человек поздно ложится и рано встает, поэтому организм компенсирует недостаток отдыха дремотой в пути.

Ранее врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ксения Островская предупредила, что попытки компенсировать недосып в выходные могут нарушить естественные биоритмы и привести к усталости в начале недели.