Врач Гаврилова назвала признаки инсульта при онемении левой руки

Внезапное онемение левой руки может быть признаком инсульта, особенно при слабости, перекосе лица или нарушении речи. Ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Алина Гаврилова призвала в таких случаях срочно вызвать скорую помощь, сообщает NEWS.ru .

Гаврилова пояснила, что изолированное онемение руки чаще связано не с заболеваниями сердца, а с нервами, шейным отделом позвоночника или неудобным положением тела. На неврологическую причину могут указывать онемение отдельных пальцев, покалывание и изменение ощущений при движении шеей или рукой.

Вместе с тем внезапное онемение может указывать на инсульт. Насторожиться следует, если одновременно появилась слабость в руке, лицо стало асимметричным, нарушилась речь или человеку трудно одинаково поднять обе руки.

При инфаркте онемение руки редко бывает единственным симптомом. Обычно возникают боль, жжение или тяжесть в груди, одышка, холодный пот и неприятные ощущения, которые отдают в плечо, спину, шею или нижнюю челюсть. При таких признаках врач рекомендовала немедленно обращаться за медицинской помощью, пишет kp.ru.