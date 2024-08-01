Врач Гавриленко призвала не игнорировать проблемы с кожей, которые могут быть признаками болезней

Все функции в человеческом организме взаимосвязаны, и сбой в одном органе обязательно повлияет на другие, включая кожу. Об этом рассказала Life дерматолог-косметолог клиники «Новые Технологии» Людмила Гавриленко.

По ее словам, состояние кожи может сигнализировать о том, что организму требуется помощь. Если возникают проблемы, важно посетить дерматолога или косметолога, чтобы не только устранить симптомы, но и выяснить их причины. Однако трудность заключается в том, что одинаковые кожные проявления могут указывать на различные заболевания органов и систем, добавила врач.

Она отметила, что, например, сухость кожи, покраснение и зуд могут свидетельствовать как об аллергии, так и о сахарном диабете, заболеваниях желудочно-кишечного тракта или глистных инвазиях.

А себорея, которая проявляется в повышенной жирности кожи лица, волос или груди, у молодых людей может указывать на гормональный дисбаланс, тогда как у людей старше 40 лет это чаще связано с проблемами пищеварительной системы, подчеркнула Гавриленко.