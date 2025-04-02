Врач Гаврикова: в среднем организму требуется до 8 недель для восстановления после родов

В период беременности и родов женский организм претерпевает значительные изменения и нуждается во времени для возвращения к своему обычному состоянию. Акушер-гинеколог Мария Гаврикова из сети клиник «Неболит» рассказала «ФедералПресс» , как происходит восстановление после родов.

По словам специалиста, нет однозначного ответа на вопрос, сколько нужно времени для восстановления, поскольку сроки индивидуальны. В среднем организму требуется до восьми недель, но на скорость влияют осложнения во время беременности, способ родоразрешения, физическая подготовка женщины, наличие хронических заболеваний, психологическое состояние и количество родов.

Гаврикова подчеркнула, что в послеродовой период происходят заметные изменения в организме: эндокринная, сердечно-сосудистая, нервная и другие системы возвращаются в дородовое состояние. Гинеколог уточнила, что гормональная перестройка продолжается, а окончательное восстановление происходит после завершения грудного вскармливания.

Для скорейшей адаптации важно организовать грудное вскармливание, обеспечить поддержку со стороны семьи и следить за режимом сна и отдыха.