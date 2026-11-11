Врач Гаврикин рассказал, что ягодичные мышцы первыми теряют тонус при сидячей работе

При сидячем образе жизни первыми перестают полноценно работать ягодичные мышцы и глубокие мышцы кора. Об этом сообщил врач-кинезиолог и мануальный терапевт Михаил Гаврикин, его слова привел сайт Lenta.ru .

Специалист объяснил, что выключение ягодичных мышц лишает таз стабильности, перегружает поясницу и колени. Следом страдают глубокие мышцы кора, в особенности поперечная мышца живота, что приводит к болям в спине. Также из-за растяжения слабеют разгибатели спины, провоцируя сутулость. При этом сгибатели бедра укорачиваются и тянут таз вперед, а верхние пучки трапециевидной мышцы перенапрягаются из-за необходимости удерживать голову перед монитором, отметил KP.RU.

Чтобы вернуть тонус, эксперт посоветовал двигаться в течение дня и делать короткую разминку на две-три минуты. По его словам, полезно регулярно выполнять планку, ягодичный мостик, приседания, сведение лопаток и мягкие наклоны головы.