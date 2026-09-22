Врач Гаврикин посоветовал выбирать орехи, яблоки и творожный сыр для перекуса на работе

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин поделился с сайтом vse42.ru рекомендациями, чем можно перекусить на работе, чтобы поддерживать бодрость и не набрать вес.

По словам специалиста, в качестве перекуса идеально подходят орехи, яблоко, творожный сыр и овощные палочки с хумусом. Эти продукты обеспечивают энергией и не перегружают желудок, что особенно важно в офисе, где нет возможности разогреть еду или поддерживать порядок на рабочем месте, пишет «ФедералПресс».

Для вечернего приема пищи врач советует выбирать легкие и сытные блюда, например, рыбу с овощами, творожную массу с зеленью или куриное филе с овощным салатом.

Гаврикин отметил, что блюда из курицы могут быть разнообразными и необременительными в приготовлении. Он предложил такие варианты, как запеченная в духовке грудка, томленая с овощами или паровые котлеты. Такие блюда не только сытные, но и легкие, не оставляют ощущения тяжести после еды.