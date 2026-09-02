Врач Гаврикин назвал правила осенних тренировок на улице

Осенние тренировки на улице безопасны при правильной одежде, разминке и контроле самочувствия. Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин посоветовал разогревать мышцы дома и прекращать занятие при ознобе, сообщает MIR24.TV .

Для занятий на улице осенью следует выбирать многослойную одежду: синтетическое термобелье, флис и мембранную куртку. Также понадобятся шапка, защита для шеи, перчатки и непромокаемые кроссовки с протектором. Летняя обувь на холоде может скользить.

Гаврикин рекомендовал увеличить разминку до 20 минут и проводить ее в помещении. На улице не стоит останавливаться во время пауз, чтобы не переохладиться. При дрожи или сильном холоде тренировку необходимо завершить.

В дождь лучше не бегать по маршрутам с листвой: мокрые листья и асфальт повышают риск падения. При сильном ветре и минусовой температуре занятие стоит перенести в помещение. Дышать рекомендуется носом, а пить теплую воду каждые 15–20 минут.

Тем, кто не тренировался летом, врач советует начать с 20–30 минут быстрой ходьбы и лишь после адаптации переходить к легкому бегу. Член клуба «моржей» Андрей Смирнов добавил, что приучать организм к холоду нужно постепенно, а зимнее плавание начинать после консультации с врачом и под руководством инструктора.