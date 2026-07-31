Врач Гаврикин назвал отличия теплового удара от отравления

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рассказал, что при тепловом ударе кожа становится сухой и горячей, а при отравлении чаще возникают рвота и диарея, сообщает Общественная Служба Новостей .

Тошнота, головная боль, слабость и температура возможны в обоих случаях. При тепловом ударе кожа становится горячей и сухой, потоотделение снижается, возникает сильная жажда, учащается пульс. При отравлении чаще бывают многократные рвота и диарея, боли в животе, бледная влажная кожа, а температура обычно не выше 38 градусов.

Гаврикин отметил, что перегрев возникает после долгого пребывания на солнце, в душном помещении или физической нагрузки. Симптомы отравления обычно появляются через два-шесть часов после еды.

Врач предупредил, что при тепловом ударе нельзя сбивать температуру парацетамолом или ибупрофеном: препараты не помогут и могут дополнительно нагрузить печень и почки при обезвоживании. Он рекомендовал охлаждать тело прохладным душем, влажными обтираниями и компрессами, а также пить воду небольшими порциями.

Эксперт посоветовал отказаться в жару от алкоголя и сладких газировок. Некоторые антибиотики, диуретики, ибупрофен и препараты от давления могут усилить чувствительность к солнцу или риск перегрева.