Врач Гауэр поделилась рекомендациями по выбору квалифицированного специалиста в области пластической хирургии

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Любовь Гауэр поделилась с «Газетой.Ru» рекомендациями по выбору квалифицированного специалиста в области пластической хирургии.

По словам эксперта, первым шагом является изучение портфолио врача.

«При выборе хирурга важно изучить его портфолио. Хорошие результаты всегда показывают в нескольких ракурсах: анфас, профиль, три четверти. Если врач демонстрирует только один угол — это признак нечестной презентации», — заявила Гауэр.

Также необходимо обратить внимание на качество фотографий. Ретушь и отсутствие следов хирургического вмешательства должны насторожить потенциального пациента. Важен и детальный разбор отзывов, включая фотографии в высоком разрешении и видеоинтервью с пациентками. Идеально, если есть возможность увидеть результаты операции у знакомых.

Опыт работы хирурга имеет ключевое значение.

«Нужно узнать, сколько лет специалист работает именно в пластической хирургии. Специализация имеет значение: врач, который десять лет оперировал аппендицит, а потом прошел двухнедельные курсы по ринопластике, — это риск», — подчеркнула Гауэр.