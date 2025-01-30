Врач Гардашник посоветовала включить в зимний рацион чеснок и брокколи

Главврач Европейского медицинского центра (EMC) Розанна Гардашник подчеркнула значимость контроля питания, регулярных физических упражнений, избегания стресса и соблюдения режима сна для поддержания иммунитета в зимний период. Об этом сообщили « Известия ».

Гардашник посоветовала добавлять в рацион продукты, содержащие высокий уровень витамина C. Среди них — клюква, шиповник, цитрусы, квашеная капуста и чеснок. Последний также содержит калий, кальций, фосфор, витамины группы B, селен, марганец, йод и эфирные масла.

Эксперт упомянула о важности включения в диету продуктов, богатых альфа-липоевой кислотой (шпинат, брокколи, субпродукты и печень). Вещество способствует синтезу глутатиона — главного антиоксиданта для иммунной системы, добавил сайт «Аргументы и факты».