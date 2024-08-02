Врач Гандельман: недостаточное потребление воды грозит образованием камней в почках

Недостаточное употребление воды может негативно влиять на здоровье почек и грозить возникновением камней. Об этом рассказал кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам специалиста, особенно возрастают риски летом. В жаркую погоду человек интенсивнее потеет, его организм теряет воду. Объем циркулирующей крови уменьшается, почкам не хватает крови, и они не выводят шлаки, сообщил сайт 7Дней.

Врач также отметил, что риск ухудшения состояния пациентов с почечной недостаточностью летом выше.

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