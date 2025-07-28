Врач Гамеева призвала включать работу с психологом в реабилитацию после тяжелой болезни

Людям, перенесшим серьезные операции или травмы, жизненно важно получать психологическую поддержку начиная с первых дней восстановления. Об этом рассказала руководитель ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА России Елена Гамеева в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт отметила важность психологической реабилитации пациентов, подчеркнув необходимость ежедневных занятий с психологом для адаптации к новым условиям жизни и возвращения к нормальной жизнедеятельности после сложных медицинских вмешательств, инсультов или онкологических заболеваний.

Она также добавила, что работа специалистов должна заключаться не только в лечении пациента внутри стационара, но и в подготовке к самостоятельной жизни вне стен больницы. Психолог играет ключевую роль в восстановлении эмоционального состояния больного и помогает адаптироваться к новой реальности дома и в обществе.