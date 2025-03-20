Врач Гамбарян допустила, что реальное число случаев болезни EVALI может быть выше официальных данных

Ранее Роспотребнадзор сообщил о редкой болезни у подростка из Томска. Медики выявили у него характерные симптомы — кашель, одышку и боли в груди, а при прослушивании легких был слышен треск, похожий на звук лопающегося попкорна. В итоге у пациента диагностировали болезнь EVALI. По мнению Гамбарян, это не первый подобный случай в России.

«Проблема в том, что дифференциальная диагностика легочных поражений, связанных с вейпингом и других генезов, крайне затруднена, и основывается она не только на клинических проявлениях и рентгенологической картине, но и в первую очередь на анамнезе вейпинга», — пояснила врач.

Эксперт подчеркнула потенциальную угрозу жизни от вейпов, кажущихся подросткам безопасными. Она пояснила, что сладкий пар, легко проникающий глубоко в дыхательные пути, несет в себе растворенные токсичные вещества. Это представляет серьезную опасность для развивающегося организма, вызывая острые воспаления легких и сосудов, зачастую приводящие к трагическим последствиям.